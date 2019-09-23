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Фахівці назвали пісні, під які небезпечно водити машину

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Фахівці назвали пісні, під які небезпечно водити машину - фото 1

Експерти з Південно-Китайського технологічного університету з'ясували, які пісні небезпечно вмикати за кермом. Їхній темп перевищує 120 ударів у хвилину – ризик розігнатися під них і зробити небезпечний маневр різко збільшується.

Експеримент проводили на симуляторі. Учасникам потрібно було проїхати по шестисмуговій віртуальній магістралі або в тиші, або під музику. За 20 хвилин вони змінювали смугу в середньому 70 разів, але у тих, хто слухав рок, ця кількість була більшою у два рази. Крім того, під важку музику водії перевищували швидкість в середньому на 8 км/год.

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Фахівці назвали пісні, під які небезпечно водити машину - фото 356695

Ось як виглядає ТОП-5 найбільш небезпечних пісень:

  • Green Day – American Idiot;
  • Майлі Сайрус – Party In The USA;
  • The Killers – Mr. Brightside;
  • The Chainsmokers – Do not Let Me Down;
  • Bruce Springsteen – Born To Run.

А ось які треки виявилися найбезпечнішими:

  • Led Zeppelin – Stairway To Heaven;
  • Red Hot Chili Peppers – Under The Bridge;
  • Drake – God's Plan;
  • Toto – Africa;
  • Khalid – Location.

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Джерело: nme
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