Фахівці назвали пісні, під які небезпечно водити машину

Експерти з Південно-Китайського технологічного університету з'ясували, які пісні небезпечно вмикати за кермом. Їхній темп перевищує 120 ударів у хвилину – ризик розігнатися під них і зробити небезпечний маневр різко збільшується.

Експеримент проводили на симуляторі. Учасникам потрібно було проїхати по шестисмуговій віртуальній магістралі або в тиші, або під музику. За 20 хвилин вони змінювали смугу в середньому 70 разів, але у тих, хто слухав рок, ця кількість була більшою у два рази. Крім того, під важку музику водії перевищували швидкість в середньому на 8 км/год.

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Ось як виглядає ТОП-5 найбільш небезпечних пісень:

Green Day – American Idiot;

Майлі Сайрус – Party In The USA;

The Killers – Mr. Brightside;

The Chainsmokers – Do not Let Me Down;

Bruce Springsteen – Born To Run.

А ось які треки виявилися найбезпечнішими:

Led Zeppelin – Stairway To Heaven;

Red Hot Chili Peppers – Under The Bridge;

Drake – God's Plan;

Toto – Africa;

Khalid – Location.

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