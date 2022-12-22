Найпопулярніші авто, які обрали українці у листопаді 2022 року

Укравтопром зазначає, що купуючи новий автомобіль українці продовжують віддавати перевагу бензиновим двигунам, однак попит на них продовжує зменшуватись. Читайте далі та дізнайтеся деталі!

У листопаді українці придбали 3090 авто, з яких 55% – це машини з бензиновими моторами. Цікаво, що торік такі автівки становили 64% ринку нових машин.

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Друге місце за популярністю займають дизельні авто. Як і минулого року – 22% листопадового авторинку.

Третє місце – автомобілі з гібридними силовими установками (13%). У порівнянні з відповідним періодом минулого року частка "гібридів" збільшилась на 2 відсотки.

Частка автомобілів на акумуляторних джерелах живлення за рік зросла від 2 до 9 відсотків.

Найменш популярними залишаються авто з ГБО. Частка становить 1%, як і торік.

Найпопулярніше бензинове авто у листопаді – TOYOTA RAV4.

Серед дизельних легковиків – RENAULT Duster.

Лідер гібридів – TOYOTA RAV4 Hybrid.

Найбільш популярний електромобіль – VOLKSWAGEN ID.4.

Лідер реєстрацій нових авто з ГБО – RENAULT Duster.

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