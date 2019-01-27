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Дівчину попросили покинути спортзал через занадто відвертий одяг: фотофакт

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Дрес-код спортзалу здивував дівчину - фото 1
Дрес-код спортзалу здивував дівчину / pexels

Користувачка Twitter розповіла про те, що її попросили покинути тренажерний зал через занадто відвертий одяг, який відволікав інших відвідувачів.

Марні, 22-річна студентка з міста Констанц (Німеччина), розповіла про те, що два роки відвідувала спортзал. В один із днів дівчина як завжди пішла займатися, вирішивши цього разу одягти новий кроп-топ, який на кілька сантиметрів оголяв її живіт. Коли Марні займалася на біговій доріжці, до неї підійшла одна з жінок-тренерів і сказала, що дівчина не може займатися в такому вигляді.

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"Мене вигнали зі спортзалу, тому що мій одяг був занадто відвертим і відволікав чоловіків у спортзалі. В якому ми столітті? Дуже сумно", – йдеться у дописі.

Здивованій дівчині пояснили, що згідно з політикою спортзалу чоловіки не можуть носити майки, а жінки – спортивні бюстгальтери, щоб не відволікати інших відвідувачів. Марні сильно здивувалася і не знайшла що відповісти, так як була шокована такими обмеженнями.

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Джерело: Радіо МАКИСИМУМ
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