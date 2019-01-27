Дівчину попросили покинути спортзал через занадто відвертий одяг: фотофакт

Користувачка Twitter розповіла про те, що її попросили покинути тренажерний зал через занадто відвертий одяг, який відволікав інших відвідувачів.

Марні, 22-річна студентка з міста Констанц (Німеччина), розповіла про те, що два роки відвідувала спортзал. В один із днів дівчина як завжди пішла займатися, вирішивши цього разу одягти новий кроп-топ, який на кілька сантиметрів оголяв її живіт. Коли Марні займалася на біговій доріжці, до неї підійшла одна з жінок-тренерів і сказала, що дівчина не може займатися в такому вигляді.

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"Мене вигнали зі спортзалу, тому що мій одяг був занадто відвертим і відволікав чоловіків у спортзалі. В якому ми столітті? Дуже сумно", – йдеться у дописі.

just got kicked out of my gym, because my clothes were to “revealing” (see photo) and were confusing the men in the gym. What century are we in again? So sad. pic.twitter.com/VLreFdLJg4 — mayreads (@may_reads) 22 січня 2019 р.

Здивованій дівчині пояснили, що згідно з політикою спортзалу чоловіки не можуть носити майки, а жінки – спортивні бюстгальтери, щоб не відволікати інших відвідувачів. Марні сильно здивувалася і не знайшла що відповісти, так як була шокована такими обмеженнями.

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