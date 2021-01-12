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Найпопулярніша станція київського метро: де найчастіше бували жителі столиці у 2020 році

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Найпопулярніша станція київського метро: де найчастіше бували жителі столиці у 2020 році - фото 1

Київський метрополітен у 2020 році перевіз 279,484 мільйона пасажирів, що на 56% менше, ніж у попередньому році. Про це розповів заступник голови КМДА Олександр Густєлєв. Крім цього, чиновник виділив найвідвідуванішу станцію метро у Києві.

Як розповів Олександр Густєлєв, у 2020 році станцію червоної гілки київського метрополітену "Академмістечко" відвідало найбільше пасажирів. її послугами скористалися 12,5 мільйона осіб.

До слова: Як працюватиме метро у Києві у новорічну ніч: розклад

Найпопулярніша станція київського метро: де найчастіше бували жителі столиці у 2020 році - фото 442693

"Епідемія коронавірусу і карантин відбилися на кількість перевезених торік пасажирів. Однак незмінними залишаються станції-лідери за пасажиропотоком. Так, найбільш завантаженої в 2020 році залишилася станція" Академмістечко"", – сказав чиновник.

На синій гілці метро найвідвідуванішою стала "Мінська" – 9,3 мільйона пасажирів, а на зеленій – "Лук'янівська", на якій побувало 7,8 мільйона осіб. Найменше ж пасажирів скористалися послугами метрополітену на станції "Дніпро" – 555 тисяч осіб.

В цілому "червона" лінія з 18 станцій перевезла майже 114 млн осіб. "Синя" лінія – 97,7 млн ​​пасажирів, а "зеленою" лінією за рік скористалися 67,8 млн киян і гостей столиці.

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Джерело: kyivcity.gov
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