Акції на підтримку Росії у Нью-Йорку: в РНБО пояснили, чому це маніпуляція

У соцмережах та медіа періодично з'являється інформація про якісь дивні мітинги на підтримку РФ у різних країнах. Нещодавно ж з'явився кадр з акції у Нью-Йорку, на якій була неймовірна кількість людей, яких можна порахувати на пальцях. Чому це маніпуляція – читайте далі.

У Центрі протидії дезінформації при РНБО України попередили про нові інформаційні маніпуляції з боку російських окупантів. Тепер вони намагаються створити ілюзію, що війни Росії проти України підтримують люди у різних країнах. Звісно ж, реальність відрізняється від таких фейків.

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Кремлівські медіа поширюють інформацію з заголовком "В Нью-Йорку відбулася акція на підтримку Росії". У тексті можна побачити те, що "учасники протестів" мають плакати з надписами "Росія для нас не ворог! НАТО та українські нацисти для нас вороги".

Чому це маніпуляція?

"Оскільки у матеріалі немає посилання на джерело – "про акцію повідомляють місцеві ЗМІ". Поширюється лише текст та єдине фото, на якому зафіксовано 5 людей у незрозумілому місці (3 людей тримають плакати, 1 – символіку ОРДЛО). Моніторинг засвідчив, що 27 лютого пропагандистські медіа вже давали подібну новину про акцію в Нью-Йорку без фото з місця подій", – наголошують у ЦПД.

Тому обачно ставтесь до подібної інформації, оскільки її можуть використовувати для того, щоб дестабілізувати ситуацію в Україні, а також посіяти зневіру серед українців.

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