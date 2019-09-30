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Найпишніша модель у світі Тесс Холлідей знялася оголеною

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Тесс Холлідей - фото 1
Тесс Холлідей / instagram

Найповніша у світі модель Тесс Холлідей знялася без одягу. Відвертий знімок зірка показала на своїй сторінці в instagram.

На новому пікантному знімку plus-size модель Тесс Холлідей лежить боком у ванні, дивлячись в камеру. Модель поклала одну руку на край ванни, закривши долонею рот. Волосся Холлідей зібрала в пучок і практично не використовувала макіяж.

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У коментарі зірка написала, що продовжує вчитися приймати і любити своє тіло таким, як воно є.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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