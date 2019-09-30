Найпишніша модель у світі Тесс Холлідей знялася оголеною

Найповніша у світі модель Тесс Холлідей знялася без одягу. Відвертий знімок зірка показала на своїй сторінці в instagram.

На новому пікантному знімку plus-size модель Тесс Холлідей лежить боком у ванні, дивлячись в камеру. Модель поклала одну руку на край ванни, закривши долонею рот. Волосся Холлідей зібрала в пучок і практично не використовувала макіяж.

І ще: Дівчина тижня: спокуслива модель Мар'яна Міхолап, яка стала новою помічницею Тищенка (18+)

У коментарі зірка написала, що продовжує вчитися приймати і любити своє тіло таким, як воно є.

Читайте також: Роздягається швидше за Дорофєєву: Michelle Andrade засвітила груди на новому фото