Найпишніша модель світу розбурхала мережу образом сексуального зайчика

Відома модель plus-size Тесс Холлідей знялася в образі пасхального кролика. Знімки та відео зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Для святкування католицького Великодня дівчина приміряла відвертий рожевий наряд, який був декорований "пухнастими" стрічками. Футболка зав'язується на шиї за допомогою тонких бретелей.

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Модель доповнила свій образ рожевими атласними вушками з мереживом і великими фіолетово-рожевими окулярами у формі сердець.

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