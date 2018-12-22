Найоригінальніші новорічні ялинки показали на фото

Те, що Різдво – це свято, наповнене традиціями, не означає, що ваші святкові прикраси повинні бути традиційними.

Так, люди з усіх куточків Землі знаходять нові креативні способи прикрасити приміщення і будинки ялинками, і їхньою винахідливістю неможливо намилуватися.

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Деякі ялинки у добірці, звичайно, більш звичні, водночас як інші явно було зібрано з усього, що лежало навколо.

Неважливо, які матеріали використовували їхні творці, вони всі унікальні, а деякі навіть дуже забавні!

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