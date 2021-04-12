Найновіший суперкар McLaren зняли в Україні

В Одесі знову засвітився яскравий суперкар McLaren 720S. І сфотографували авто у досить несподіваному місці.

Так, автомобіль вартістю у кілька сотень тисяч доларів припаркували біля входу в АТБ. Суперкар з'явився в Одесі зовсім недавно, але його вже не раз бачили на дорогах.

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Нагадаємо, що купе оснащене 720-сильним V8 твін турбо об'ємом 4,0 л. Авто розганяється до сотні за 2,8 секунди і розвиває 340 км/год.

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