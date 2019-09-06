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Найнестандартніша модель сучасності підкреслила груди мереживним топом

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Вінні Харлоу - фото 1
Вінні Харлоу / complex

Модель Вінні Харлоу стала почесною гостею урочистої церемонії нагородження від журналу GQ, яка відбулася днями в Лондоні. Любителька пристрасних "голих" нарядів зуміла знайти щось витончене і водночас сексуальне у своєму гардеробі.

Вінні приміряла еротичний total black: строгі класичного крою брюки з високою посадкою і атласний піджак, прикрашений аплікацією у вигляді червоного серця, проткнутого стрілою.

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Талія моделі підкреслена декількома ременями, у вухах і на шиї красувалися коштовності з діамантами, а волосся заплетене в коси. Пізніше модель зняла піджак, продемонструвавши ще одну пікантну деталь образу – мереживний топ-корсет.

Окремої уваги заслуговує макіяж знаменитої красуні. Цього разу візажисти намалювали їй графічні стрілки за лінією росту вій, виводячи їх до самих скронь. Таким чином, і без того великі очі моделі стали максимально виразними, а погляд – розкритим. Брови їй зробили ширшими, ніж зазвичай.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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