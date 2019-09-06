Найнестандартніша модель сучасності підкреслила груди мереживним топом

Модель Вінні Харлоу стала почесною гостею урочистої церемонії нагородження від журналу GQ, яка відбулася днями в Лондоні. Любителька пристрасних "голих" нарядів зуміла знайти щось витончене і водночас сексуальне у своєму гардеробі.

Вінні приміряла еротичний total black: строгі класичного крою брюки з високою посадкою і атласний піджак, прикрашений аплікацією у вигляді червоного серця, проткнутого стрілою.

І ще: Сексуальна Джессіка Альба роздяглась у новій фотосесії

Талія моделі підкреслена декількома ременями, у вухах і на шиї красувалися коштовності з діамантами, а волосся заплетене в коси. Пізніше модель зняла піджак, продемонструвавши ще одну пікантну деталь образу – мереживний топ-корсет.

Окремої уваги заслуговує макіяж знаменитої красуні. Цього разу візажисти намалювали їй графічні стрілки за лінією росту вій, виводячи їх до самих скронь. Таким чином, і без того великі очі моделі стали максимально виразними, а погляд – розкритим. Брови їй зробили ширшими, ніж зазвичай.

Моделі 90-х: як змінилася перша у світі супермодель Дженіс Дікінсон (18+)