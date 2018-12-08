Експерти представили найпопулярніші відео року на YouTube

Експерти визначили десятку найпопулярніших роликів. Їхня загальна кількість переглядів склала 673 мільйони.

Компанія Google представила добірку YouTube Rewind 2018, в яку увійшли найпопулярніші відео року, що минає на відеохостингу YouTube.

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Лідером за кількістю переглядів стало відео, випущене Кайлі Дженнер, під назвою To Our Daughter. Його подивилися понад 53 мільйонів разів лише за перший тиждень.

Також до рейтингу увійшли відео з трюками, видовищними голами Кріштіану Роналду, химерним перформансом хлопчика в торговому центрі і інші.

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