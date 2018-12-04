Найбагатшим YouTube-блогером став 7-річний хлопчик: чим особливий його канал?

Журнал Forbes склав рейтинг найбільш високооплачуваних відеоблогерів у світі, у яких є свій канал на YouTube.

Список очолив семирічний хлопчик на ім'я Райан. На його канал Ryan Toys Review підписалося понад 17 мільйонів користувачів, а загальні перегляди відео досягли позначки у 26 мільярдів. Доходи Райана від каналу оцінюють у 22 мільйони.

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Ryan Toys Review – це відеореакції хлопчика на різні іграшки. Як і будь-яка 7-річна дитина, Райан обожнює машинки, поїзди, Lego і героїв Disney. Батьки хлопчика знімають невеликі відеоролики, на яких він тестує нові іграшки й ділиться своїми враженнями.

Дивіться, що ж за відео на каналі малого:

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