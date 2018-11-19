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Найнебезпечнішу Toyota Prius показали на відео

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"Вибухова" Toyota Prius - фото 1
"Вибухова" Toyota Prius / Faktom

Кавова компанія Black Rifle Coffee Company, що належить ветеранам американських збройних сил, представила проект "найнебезпечнішої" Toyota Prius у світі.

На автомобіль встановили 20-міліметровий скорострільний шестиствольний авіаційний кулемет з обертовим блоком стволів – M61 Vulcan.

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Така гармата встановлюється на винищувачах F16, F18 і F22. Вона за хвилину може випустити 6600 патронів. Таке "задоволення" обійдеться у 180 тисяч доларів, адже кожен із патронів коштує 27 доларів. Таким чином, при безперервній стрільбі кожну секунду кулемет "спалює" 2970 доларів.

На переобладнання Prius пішло понад 160 годин. В автомобіль встановили масивний металевий каркас для гармати, гідравлічний привід M61 Vulcan замінили електричним, а саму гармату розмістили на даху. Подробиці переобладнання машини і зйомки ролика можна дізнатися з цього відео:

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Джерело: motor
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