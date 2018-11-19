Lamborghini представила гоночний кросовер Urus ST-X

Компанія Lamborghini перетворила перший у своїй історії серійний кросовер Urus в гоночну модель. Концепт-кар Urus ST-X братиме участь в гонках вже у 2020 році.

Гоночний підрозділ Lamborghini – Squadra Corse – представив концепт-кар Urus ST-X. Інженери були досить скромні у доробках, оскільки всі нововведення були обмежені вимогами Міжнародної автомобільної федерації FIA. Тому каркас безпеки, система пожежогасіння і паливний бак по стандарту FT3 не суперечать технічним регламентам.

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Гоночний кросовер Urus ST-X від Lamborghini

Під забарвленням Lamborghini Urus ST-X Concept ховається карбоновий капот з величезними повітрозабірниками, який подає повітря до 650-сильної турбованої V8-ки. Крім нового капота передбачені потужне заднє антикрило, вихлопні патрубки і 21-дюймові легкосплавні колеса з кріпленням центральної гайки, а також покришки Pirelli.

Заявлено, що Urus ST-X Concept на 25% легше за серійний кросовер, який важить понад 2 тонни. Гоночна модифікація відрізняється більш жорстким кузовом і зміненими налаштуваннями 8-ступінчастої автоматичної коробки передач і інших систем.

Гоночний кросовер Urus ST-X від Lamborghini

Lamborghini Urus ST-X Concept не залишиться прототипом. У 2020 році в Європі і на Близькому Сході пройде нова гоночна серія, в якій використовують особливі траси – в них будуть поєднуватися кільцеві автодроми і бездоріжжя, а всі учасники отримають в своє розпорядження однакові кросовери за мотивами Lamborghini Urus ST-X Concept.

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