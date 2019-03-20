Найнадійніші кросовери у світі: свіжий рейтинг

Зарубіжні експерти назвали десятку найкращих кросоверів, які протягом тривалого часу прослужать власникові і не принесуть клопотів.

Журналісти видання iSeeCars.com опублікували свій список найнадійніших SUV, які відзначилися безпроблемною експлуатацією протягом 320 тис. км.

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Так, лідером рейтингу був визнаний японський Toyota Sequoia.

Друге місце рейтингу розділили американські Chevrolet Suburban і Ford Expedition з шестициліндровим турбодвигуном і модернізованою платформою. Обидві моделі змогли показати результат у 5% безпроблемних машин від загальної кількості всіх реалізованих авто.

Трійку лідерів замикає GMC Yukon XL (4%). Крім того, експерти відзначили такі моделі, як Toyota Highlander Hybrid – 3,1%, Honda Ridgeline – 3%, GMC Yukon – 2,8%, Toyota Tacoma – 2,6%.

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