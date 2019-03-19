Головні поради для економії при купівлі авто

Б/у автомобіль можна купити дешевше за початкову ціну. Автоексперти назвали три найкращих способи заощадити на покупці такого авто.

Дуже важливо вибрати правильне місце і час для здійснення угоди. Оптимальна ціна на старі авто встановлюється у великих містах, де є висока конкуренція. Зазвичай ходова частина і загальний стан таких автомобілів краще, ніж у аналогічних моделей з областей.

І ще: Коли поліція має право зупинити ваш автомобіль: 10 випадків

Найкращим часом для покупки експерти вважають період за січневими святами. Також ціни на вживані автомобілі традиційно знижуються влітку, в сезон відпусток.

Другим способом заощадити є покупка у продавця-власника. Справа в тому, що перекупники зазвичай завищують вартість машини. Шукати оголошення від власників автомобілів експерти радять не на сайтах, а у друкованих газетах.

Б/у автомобіль можна купити дешевше за початкову ціну

Третій спосіб всім відомий – треба торгуватися. У випадку з вживаними машинами свою пропозицію скинути ціну слід підкріплювати зауваженнями про мінуси авто. Також добре працює пропозиція купити авто просто зараз, за ​​умови тієї чи іншої знижки.

Читайте також: Німці прокачали стареньку Волгу до невпізнання