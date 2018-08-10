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У Києві засвітився найдорожчий кросовер Audi

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Купити Audi Q8 2019 можна буде за ціною від 2 млн. гривень - фото 1
Купити Audi Q8 2019 можна буде за ціною від 2 млн. гривень / autocentre

Новий Audi Q8 2019 зовсім недавно надійшов у виробництво, а його вже помітили в Україні.

Судячи з фото, кросовер Audi тільки-но привезли до Києва. Audi Q8 – флагман у позашляховій лінійці німецької марки. При довжині 4986 мм і колісній базі 3000 мм він майже такий самий, як Audi Q7, але при цьому п'ятимісцевий.

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Саме на Audi Q8 2019 дебютує нова фірмова решітка радіатора. До того ж, у нього стрімкий профіль з високою віконною лінією і великим кутом нахилу задніх стійок.

У салоні Audi відразу три дисплея - фото 269154
У салоні Audi відразу три дисплея
Audi тільки-но привезли до Києва - фото 269153
Audi тільки-но привезли до Києва
Новий Audi Q8 2019 зовсім недавно надійшов у виробництво - фото 269152
Новий Audi Q8 2019 зовсім недавно надійшов у виробництво

У салоні Audi відразу три дисплея. Один з них – віртуальна приборка, другий – відведено для мультимедіа, а третій – замінює кнопки клімату. Спортивні передні крісла розділені високим центральним тунелем. У Audi Q8 пристойний багажник – цілих 650 л. Купити Audi Q8 2019 можна буде за ціною від 2 млн. гривень, тобто перед нами – найдорожчий кросовер Audi.

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Джерело: autocentre
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