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Найнадійніші авто за версією британських експертів

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Lexus - фото 1
Lexus / automoto

Все більше покупців авто шукають, в першу чергу, надійний автомобіль. Відповідно, різноманітні компанії останнім часом активно складають списки найнадійніших моделей авто. Не стали винятком й британці.

Журнал WhatCar опитав близько 13 тисяч водіїв. Всі власники розповідали про свій досвід використання авто протягом останніх 12 місяців, при цьому акцентуючи на глобальних ламаннях, з якими вони стикалися.

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У дослідженні взяли участь 175 моделей від 31 виробника. Перші позиції в рейтингу вже традиційно посіли японці. Так, перше місце за надійністю дісталося марці Lexus (98,7%). Найнадійнішими за опитуваннями стали кросовери NX і RX (99%). На другому і третьому місці розташувалися марки Mitsubishi (97,9%) і Toyota (97,7%).

В цілому рейтинг ТОП-10 найнадійніших автомобілів виглядає так:

Lexus 98,7%;
Mitsubishi 97,9%;
Toyota 97,7%;
Mini 96,8%;
Skoda 96,4%;
Hyundai 96,3%;
Honda 95,3%;
Mazda 95,2%;
BMW 95,2%.

Mitsubishi - фото 462273
Mitsubishi
Toyota  - фото 462274
Toyota

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