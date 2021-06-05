Найнадійніші авто за версією британських експертів

Все більше покупців авто шукають, в першу чергу, надійний автомобіль. Відповідно, різноманітні компанії останнім часом активно складають списки найнадійніших моделей авто. Не стали винятком й британці.

Журнал WhatCar опитав близько 13 тисяч водіїв. Всі власники розповідали про свій досвід використання авто протягом останніх 12 місяців, при цьому акцентуючи на глобальних ламаннях, з якими вони стикалися.

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У дослідженні взяли участь 175 моделей від 31 виробника. Перші позиції в рейтингу вже традиційно посіли японці. Так, перше місце за надійністю дісталося марці Lexus (98,7%). Найнадійнішими за опитуваннями стали кросовери NX і RX (99%). На другому і третьому місці розташувалися марки Mitsubishi (97,9%) і Toyota (97,7%).

В цілому рейтинг ТОП-10 найнадійніших автомобілів виглядає так:

Lexus 98,7%;

Mitsubishi 97,9%;

Toyota 97,7%;

Mini 96,8%;

Skoda 96,4%;

Hyundai 96,3%;

Honda 95,3%;

Mazda 95,2%;

BMW 95,2%.

Mitsubishi

Toyota

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