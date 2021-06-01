Ford Maverick: розкрито терміни дебюту нового пікапа

У найближчих планах компанії Ford – запуск нового компактного пікапа на платформі Focus, для якого відродили ім'я Maverick. Прем'єра моделі відбудеться вже в першій половині червня.

Інсайдери повідомляють, що повноцінне виробництво Maverick на мексиканському заводі Ford запустять протягом півтора місяця після дебюту, пише fordauthority.

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В основу моделі ляже платформа C2, на якій побудовані Focus, а також кросовери Kuga / Escape і Bronco Sport. Пікапу обіцяні повний привід, посилене шасі й вантажність на рівні 1000 кілограмів. За попередніми даними, новинка отримає автомат, 184-сильну "турботройку" EcoBoost об'ємом 1,5 літра, 2,0-літрову "турбочетвірку" EcoBoost і 2,0-літровий турбомотор від комерційного фургона Transit Connect.

Єдиним сьогодні конкурентом Ford Maverick є представлений нещодавно Hyundai Santa Cruz: моделі схожі за габаритами і розташовані в одному сегменті, хоча в Hyundai і просять не відносити Santa Cruz до пікапів. Сам автовиробник зараховує його до класу Sport Adventure Vehicle (SAV), що буквально перекладається як "спортивний автомобіль для пригод".

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