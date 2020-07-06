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Найначитаніші люди за знаком Зодіаку

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Книги - фото 1
Книги / twitter

Астрологи з'ясували, під якими сузір'ями найчастіше народжуються найрозумніші і найбільш начитані люди.

Водолії – справжні рекордсмени за кількістю книг в домашній бібліотеці. І, будьте впевнені, більшу частину з них вони вже прочитали. Ці люди можуть читати де і коли завгодно: на відпочинку, в транспорті, під час обіду і навіть прсто на ходу. Особливо їх приваблює наукова фантастика, а також література, присвячена ключовим відкриттям минулого і сьогодення. Але і від старої доброї класики вони не відмовляться. Адже книги для Водоліїв – це перш за все джерело нових ідей і знань про цей світ.

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Упевнені в собі і цілеспрямовані Стрільці частіше за інших стають винуватцями важливих відкриттів і стають рушіями прогресу. Вони уважні до деталей і з радістю діляться воістину енциклопедичними знаннями про те, чим серйозно захоплені. Причому це може бути все, що завгодно: від кулінарії і подорожей до серйозних наукових досліджень.

Козеріг. Терплячі і кмітливі представники цього знака постійно підвищують свій інтелектуальний рівень. На відміну від обдарованих природою, але ледачих Водоліїв і Близнюків, вони звикли здобувати знання наполегливою працею і тому частіше домагаються значних результатів.

Найначитаніші люди за знаком Зодіаку - фото 414309

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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