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Гороскоп на 6 липня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
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Актуальний гороскоп на сьогодні, 6 липня 2020 року, – у нашій статті. Читайте далі астрологічний прогноз та дізнайтеся, що ж зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.
Сьогодні зорі гороскопу схиляють до самоорганізації, чіткості і пунктуальності, тому день ідеально підходить як для проведення важливих заходів, так і для рутинних справ. Дізнайтесь, що ж для вас підготували зорі сьогодні!
І ще: Гороскоп на липень 2020: прогноз на цей місяць для знаків Зодіаку
До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 6 липня 2020
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Сьогодні на порядку денному у Овна будуть стояти питання, пов'язані з організацією і дисципліною. Все, що не вписується у встановлені норми і правила, може викликати у Овна активне неприйняття. Постарайтеся, щоб це не переросло в роздратування.
Телець
Сьогодні Тельцю варто знайти час для того, щоб організувати який-небудь дружній міжсобойчик. Ще краще влаштувати спільний похід з друзями на якийсь захід. Хоч в театр, хоч на виставку або в кіно, головне, щоб тема була цікава. В цьому випадку тепла дружня атмосфера і позитивні емоції Тельцю сьогодні гарантовані!
Близнюки
Сьогодні Близнюки будуть відрізнятися підвищеною цікавістю і бажанням проникнути в чужі таємниці. Якщо у звичайні дні їх не дуже хвилює, що приховують від них оточуючі, то сьогодні вони здатні докласти чимало зусиль, щоб це дізнатися! Втім, ситуація може складатися так, що Близнюки мимоволі познайомляться з чиїмось секретом.
Рак
Сьогодні на порядку денному у Рака стоятимуть два відомих питання: Хто винен? І що робити? От тільки якщо на друге питання шанси знайти відповідь невисокі, то що стосується пошуку винних, тут у Рака складнощів не передбачається. Думки про справедливість, а також про те, кому і як слід чинити, то і діло будуть відволікати Рака від власних планів.
Лев
Лев ризикує весь день провести за рішенням чужих проблем і питань. Саме до цього його схиляють зорі гороскопу. Через це власні справи і плани можуть виявитися на час відсунуті на другий план. Зате, допомагаючи іншим, Лев сьогодні має шанс знайти нових друзів і союзників.
Діва
У четвер для Дів буде ідеальний день для догляду за собою. Ви надто довго відкладали візит до салону краси, тож не проґавте свій зоряний час. Вечір зорі рекомендують провести у колі близьких і друзів. Вони надихнуть вас і допоможуть відволіктися від важких робочих буднів, які не дають вам можливості відпочити ані на мить.
Терези
Сьогодні девізом Терезів цілком можуть стати слова: Найважливіше порядок в домі! І це стосується не тільки прибирання приміщення, а й до порядку в особистих справах. Для Терезів це чудовий час для того, щоб зміцнити відносини з близькими або усунути непорозуміння, які, можливо, накопичилися в сім'ї на цей момент.
Скорпіон
Сьогодні Скорпіону захочеться влаштувати свято, причому не стільки для тіла, скільки для душі. Цей день добре провести в спілкуванні з коханою людиною, бажано в романтичній обстановці гарного ресторану. А от складних і тим більше слизьких тем у розмові Скорпіону сьогодні краще уникати.
Стрілець
Стрільці багато працювали протягом першої половини тижня, тож у цей день вони мають право влаштувати собі день відпочинку. Але зорі попереджають, що відлежування на дивані – не найкраща ідея для проведення часу. Спробуйте сходити кудись з друзями або ж влаштуйте романтичну вечерю. Робіть будь-що, що не пов'язане з вашою роботою. Цього буде достатньо. А от електронну пошту та робочі чати оминайте десятою дорогою.
Козеріг
Козерогу захочеться в усьому бачити логіку і сенс, шкода тільки, що оточуючі не обов'язково будуть розділяти такі його настрої. Нічого страшного, займайтеся спокійно своїми справами, і все піде як по маслу. Сьогодні Козеріг буде особливо щасливий у справах, що вимагають послідовності і логічності.
Водолій
Сьогодні поведінка Водолія не буде обтяжена зайвими рамками умовностей і пристойності! Водолію може навіть на час здатися, що він вище цього. А от оточуючі можуть бути щодо цього зовсім іншої думки. Дивлячись на таку свободу дій, вони можуть зробити не найбільш приємні для Водолія висновки.
Риби
Риби у цей день будуть особливо вразливими, тому слід уникати конфліктних ситуацій. Також не варто самим починати сваритися та обурюватися через те, на що ви не маєте жодного впливу. Спробуйте розслабитися та насолоджуватися життям, а не шукати підводних каменів там, де їх немає. Повірте, так жити значно легше та цікавіше.
До теми: Місячний календар стрижок на липень 2020: дні, коли стригти волосся
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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