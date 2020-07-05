Гороскоп на 6 липня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку

Актуальний гороскоп на сьогодні, 6 липня 2020 року, – у нашій статті. Читайте далі астрологічний прогноз та дізнайтеся, що ж зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.

Сьогодні зорі гороскопу схиляють до самоорганізації, чіткості і пунктуальності, тому день ідеально підходить як для проведення важливих заходів, так і для рутинних справ. Дізнайтесь, що ж для вас підготували зорі сьогодні!

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До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!

Гороскоп на сьогодні, 6 липня 2020

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Сьогодні на порядку денному у Овна будуть стояти питання, пов'язані з організацією і дисципліною. Все, що не вписується у встановлені норми і правила, може викликати у Овна активне неприйняття. Постарайтеся, щоб це не переросло в роздратування.

Сьогодні Тельцю варто знайти час для того, щоб організувати який-небудь дружній міжсобойчик. Ще краще влаштувати спільний похід з друзями на якийсь захід. Хоч в театр, хоч на виставку або в кіно, головне, щоб тема була цікава. В цьому випадку тепла дружня атмосфера і позитивні емоції Тельцю сьогодні гарантовані!

Сьогодні Близнюки будуть відрізнятися підвищеною цікавістю і бажанням проникнути в чужі таємниці. Якщо у звичайні дні їх не дуже хвилює, що приховують від них оточуючі, то сьогодні вони здатні докласти чимало зусиль, щоб це дізнатися! Втім, ситуація може складатися так, що Близнюки мимоволі познайомляться з чиїмось секретом.

Сьогодні на порядку денному у Рака стоятимуть два відомих питання: Хто винен? І що робити? От тільки якщо на друге питання шанси знайти відповідь невисокі, то що стосується пошуку винних, тут у Рака складнощів не передбачається. Думки про справедливість, а також про те, кому і як слід чинити, то і діло будуть відволікати Рака від власних планів.

Лев ризикує весь день провести за рішенням чужих проблем і питань. Саме до цього його схиляють зорі гороскопу. Через це власні справи і плани можуть виявитися на час відсунуті на другий план. Зате, допомагаючи іншим, Лев сьогодні має шанс знайти нових друзів і союзників.

У четвер для Дів буде ідеальний день для догляду за собою. Ви надто довго відкладали візит до салону краси, тож не проґавте свій зоряний час. Вечір зорі рекомендують провести у колі близьких і друзів. Вони надихнуть вас і допоможуть відволіктися від важких робочих буднів, які не дають вам можливості відпочити ані на мить.

Сьогодні девізом Терезів цілком можуть стати слова: Найважливіше порядок в домі! І це стосується не тільки прибирання приміщення, а й до порядку в особистих справах. Для Терезів це чудовий час для того, щоб зміцнити відносини з близькими або усунути непорозуміння, які, можливо, накопичилися в сім'ї на цей момент.

Сьогодні Скорпіону захочеться влаштувати свято, причому не стільки для тіла, скільки для душі. Цей день добре провести в спілкуванні з коханою людиною, бажано в романтичній обстановці гарного ресторану. А от складних і тим більше слизьких тем у розмові Скорпіону сьогодні краще уникати.

Стрільці багато працювали протягом першої половини тижня, тож у цей день вони мають право влаштувати собі день відпочинку. Але зорі попереджають, що відлежування на дивані – не найкраща ідея для проведення часу. Спробуйте сходити кудись з друзями або ж влаштуйте романтичну вечерю. Робіть будь-що, що не пов'язане з вашою роботою. Цього буде достатньо. А от електронну пошту та робочі чати оминайте десятою дорогою.

Козерогу захочеться в усьому бачити логіку і сенс, шкода тільки, що оточуючі не обов'язково будуть розділяти такі його настрої. Нічого страшного, займайтеся спокійно своїми справами, і все піде як по маслу. Сьогодні Козеріг буде особливо щасливий у справах, що вимагають послідовності і логічності.

Сьогодні поведінка Водолія не буде обтяжена зайвими рамками умовностей і пристойності! Водолію може навіть на час здатися, що він вище цього. А от оточуючі можуть бути щодо цього зовсім іншої думки. Дивлячись на таку свободу дій, вони можуть зробити не найбільш приємні для Водолія висновки.

Риби у цей день будуть особливо вразливими, тому слід уникати конфліктних ситуацій. Також не варто самим починати сваритися та обурюватися через те, на що ви не маєте жодного впливу. Спробуйте розслабитися та насолоджуватися життям, а не шукати підводних каменів там, де їх немає. Повірте, так жити значно легше та цікавіше.

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