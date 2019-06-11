Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Чорнобиль Євро 2020 Парламентські вибори 2019

Наймоторошніші занедбані місця, від яких мурашки по шкірі: фото

  • 32
Закинуті місця світу - фото 1
Закинуті місця світу / Jahz Design

Французький фотограф мандрує Європою у пошуках забутих будівель та показує найтаємничіші і найстрашніші місця без людей. Це варто побачити!

Знайомтесь, Дімітрій, більш відомий під своїм брендом та псевдо Jahz (Jahz Design). Він працює на фрілансі графічним дизайнером, а весь свій вільний час присвячує зйомкам.

Це цікаво: Чорнобиль: місцями зйомок серіалу запустять екскурсії

"Мене завжди цікавила історія та архітектурні залишки. Ще у 2013 році мене захопила фотографія спадщини, про які забули. Моя перша розвідка була по давньому кладовищі військових кораблів. Сьогодні я мандрую по світу, шукаючи місця, які занедбали", – пояснює він. Готові побачити наймоторошніші кадри Дімітрія?

Наймоторошніші занедбані місця, від яких мурашки по шкірі: фото - фото 333417

Наймоторошніші занедбані місця, від яких мурашки по шкірі: фото - фото 333418

Наймоторошніші занедбані місця, від яких мурашки по шкірі: фото - фото 333419

Наймоторошніші занедбані місця, від яких мурашки по шкірі: фото - фото 333420

Наймоторошніші занедбані місця, від яких мурашки по шкірі: фото - фото 333421

Наймоторошніші занедбані місця, від яких мурашки по шкірі: фото - фото 333422

Наймоторошніші занедбані місця, від яких мурашки по шкірі: фото - фото 333423

Наймоторошніші занедбані місця, від яких мурашки по шкірі: фото - фото 333424

Наймоторошніші занедбані місця, від яких мурашки по шкірі: фото - фото 333425

Джерело всіх фото: instagram.com/jahzdesignoff

Читайте також: У мережі показали вулканічні кратери на Канарах: вражаюче фото

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
ТОП-5 видів чоловічого літнього взуття: що, куди і з чим носити
  • 09 червня, 14:50
  • 328
10 дурних запитань, які варто поставити хірургу
  • Вчора, 17:21
  • 836
Сучасний рок: нова музика тижня, яку варто почути
  • 08 червня, 14:23
  • 229
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Лайфстайл