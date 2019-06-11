Наймоторошніші занедбані місця, від яких мурашки по шкірі: фото

Французький фотограф мандрує Європою у пошуках забутих будівель та показує найтаємничіші і найстрашніші місця без людей. Це варто побачити!

Знайомтесь, Дімітрій, більш відомий під своїм брендом та псевдо Jahz (Jahz Design). Він працює на фрілансі графічним дизайнером, а весь свій вільний час присвячує зйомкам.

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"Мене завжди цікавила історія та архітектурні залишки. Ще у 2013 році мене захопила фотографія спадщини, про які забули. Моя перша розвідка була по давньому кладовищі військових кораблів. Сьогодні я мандрую по світу, шукаючи місця, які занедбали", – пояснює він. Готові побачити наймоторошніші кадри Дімітрія?

Джерело всіх фото: instagram.com/jahzdesignoff

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