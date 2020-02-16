Наймолодша мільярдерка у світі здивувала занадто короткою стрижкою

Авторка марки Kylie Cosmetics 22-річна Кайлі Дженнер вирішила змінити довжину свого справжнього волосся. Зірка зважилася на модний експеримент!

Кайлі дуже любить експерименти з волоссям, але найчастіше воліє робити це за допомогою перук.

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Молодша сестра Кім Кардашян опублікувала в сторіс кадри з перукарні і повідомила фоловерам, що вкоротила волосся. За словами зірки, до трансформації без перуки її підштовхнув стиліст і перукар Хесус Гереро, з яким вона працює більше року.

Саме Гереро був відповідальним за волосся Дженнер в рекламній зйомці колекції Kylie Cosmetics Stormi. Влітку минулого року саме він вигадав заплести волосся Кайлі в косу для зйомки її фото, а також допомагав створювати образ дівчини для зйомки Forbes.

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