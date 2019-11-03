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Наймолодша мільярдерка у світі обтягла форми прозорим міні
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Відома модель Кайлі Дженнер похвалилася новими фото у соцмережі. Шанувальники у захваті від ідеальної фігури красуні!
Кайлі Дженнер – 22-річна американська модель, бізнесвумен, блогерка, мама і наймолодша мільярдерка у світі.
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Красуня прославилася зйомками в реаліті-шоу про свою велику родину, а тепер вона зібрала величезну багатомільйонну аудиторію у своєму Instagram, яку часто тішить яскравими фото і відео зі свого життя.
Цього разу Кайлі похвалилася яскравим образом феї, в якому відвідала веселу вечірку. А перед тим вона влаштувала гарячу фотосесію, де перед камерою з'явилася у відвертій сукні синьо-сріблястого відтінку, яка настільки тонка і прозора, що видно навіть пупок. А за спиною моделі на кількох знімках видно невеликі крила, як у мультяшних фей. Користувачі не залишилися байдужими і активно коментували публікацію зірки.
Гортайте фотогалерею:
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