Наймолодша мільярдерка світу спокусила мережу гарячими фото на яхті

Американська модель, бізнесвумен та зірка Instagram Кайлі Дженнер влаштувала день відпочинку на яхті і поділилася сонячними фото. Звабливі кадри не залишили байдужими мільйони підписників дівчини.

Так, на свіжих літніх знімках, якими Кайлі Дженнер поділилася в Instagram, красуня постала у відвертому сріблястому купальнику на тлі блакитної води. Відвертий наряд та вигідний ракурс підкреслили усі спокусливі вигини та пишні форми моделі.

І ще: Курйозна Нікі Мінаж показала апетитні форми в купальнику

Судячи зі сторіс, зірка проводила час в компанії друзів і трирічної дочки Стормі. Однак місце, куди вони вирушили на приватному літаку, Кайлі не вказала.

Читайте також: Гаряча Кортні Кардашян приміряла прозору комбінацію