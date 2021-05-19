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Наймолодша мільярдерка світу спокусила мережу гарячими фото на яхті

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Кайлі Дженнер - фото 1
Кайлі Дженнер / instagram

Американська модель, бізнесвумен та зірка Instagram Кайлі Дженнер влаштувала день відпочинку на яхті і поділилася сонячними фото. Звабливі кадри не залишили байдужими мільйони підписників дівчини.

Так, на свіжих літніх знімках, якими Кайлі Дженнер поділилася в Instagram, красуня постала у відвертому сріблястому купальнику на тлі блакитної води. Відвертий наряд та вигідний ракурс підкреслили усі спокусливі вигини та пишні форми моделі.

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Судячи зі сторіс, зірка проводила час в компанії друзів і трирічної дочки Стормі. Однак місце, куди вони вирушили на приватному літаку, Кайлі не вказала.

Наймолодша мільярдерка світу спокусила мережу гарячими фото на яхті - фото 460149

Наймолодша мільярдерка світу спокусила мережу гарячими фото на яхті - фото 460150

Наймолодша мільярдерка світу спокусила мережу гарячими фото на яхті - фото 460151

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