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Французький бульдог кумедно одягнувся до Хелловіну: тепер він – зірка мережі

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Французький бульдог став зіркою мережі - фото 1
Французький бульдог став зіркою мережі

У французького бульдога на прізвисько Жабеня – понад 16 тисяч підписників в Instagram. Причина такої популярності криється у пристрасті собаки до веселих і ошатних костюмів. А точніше – у пристрасті його господарів до перевдягання улюбленця.

Нова хвиля народного визнання нахлинула на Жабеня в останні дні. Власники собаки розробили цілу колекцію костюмів, присвячену Хелловіну: його святкуватимуть у ніч з 31 жовтня на 1 листопада.

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Два тижні поспіль Жабеня приміряв на себе самі різні образи, які вмить ставали надбанням Instagram-спільноти.

Власники пса – Емі і Клінт Херрингтони – взяли Жабеня у заводчика у лютому, коли карантин тільки починався. Відтоді пара застрягла у своєму будинку в Далласі, як і решта населення планети. За словами Емі Херрингтон, одягати Жабеня у різні костюми та викладати ці образи в Instagram її "надихнула нудьга".

Емі зазначила, що створення цих кадрів змусило пару хоч чимось зайнятися в ізоляції. Спочатку жінка публікувала повідомлення і знімки собаки у власному акаунті. Але потім зрозуміла, що це добряче набридло її друзям, і створила для Жабеняті персональну сторінку.

Спершу пара шила костюми для французького бульдога з усього, що в будинку потрапляло під руку. Але щойно магазини знову відчинилися, Херрингтони почали купувати для виготовлення собачих образів дитячий одяг малих розмірів.

Подружжя не очікувало, що Жабеня в мережі стане таким популярним. Це надихнула господарів на те, щоб не зменшувати темп. Подружжя пообіцяло, що тішитиме підписників французького бульдога і після Хелловіну.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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