Дуже глибоке декольте: Beyonce вразила фігурою (фото)

Популярна співачка Beyonce з'явилась на червоній доріжці "Золотого глобуса" із запізненням, однак у неймовірній сукні, які підкреслила її ефектну фігуру. Зірці вдалось не перетнути межу сексуальності та вульгарності.

38-річна американська співачка, танцівниця і модель Beyonce хоч і не найактивніша користувачка соцмережі Instagram, однак заслужила увагу понад 136 мільйонів підписників. А все тому, що кожна поява зірки у вигляді нових дописів викликає справжній захват у фанатів. Красуня не надто любить "вилизані" фото, тому ділиться кадрами своїх образів зі смартфона.

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Нещодавно зірка стала гостею "Золотого глобуса", на який запізнилась, але це було того варте: Beyonce обрала довгу чорну обтягуючу сукню з дуже глибоким декольте. А золоті рукави ще більше привернули увагу до образу виконавиці, якій довелось заходити до залу через службовий вхід та чекати на свій столик, щоб не переривати церемонію.

Джерело всіх фото: instagram.com/beyonce

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