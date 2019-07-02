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Ліндсей Лохан здивувала абсолютно голим фото

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Ліндсей Лохан роздяглась в Instagram - фото 1
Ліндсей Лохан роздяглась в Instagram

Відома акторка Ліндсей Лохан розбурхала мережу селфі без одягу. Так зірка вирішила відсвяткувати свій день народження.

2 липня Ліндсей Лохан відзначає своє 33-ліття, і до такого свята акторка вирішила потішити фанатів новим фото. На своєму профілі в соцмережі Instagram, де за нею стежать понад 7 мільйонів користувачів, зірка опублікувала абсолютно голий знімок, на якому сидить перед дзеркалом. Підписників зраділи несподіваній активності Лохан в мережі, але знайшлись і ті, хто засумнівався, чи дійсно акторка вирішила вивчати іслам, адже він забороняє такі відверті фото.

Тим часом: Кім Кардашян у білизні відреагувала на критику фанатів

instagram.com/lindsaylohan - фото 337667
instagram.com/lindsaylohan

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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