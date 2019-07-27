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Тести Подорожі

Мережу підкорив купальник з незвичайним принтом

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Sofia Richie - фото 1
Sofia Richie / enter2music

Світові знаменитості показали, як носити головний тренд цього літа – купальник з принтом tie-dye.

На своїх сторінках в Instagram зіркові модниці, серед яких всесвітньо відомі супермоделі, співачки і світські левиці, публікують відпускні знімки, демонструючи яскраві пляжні тренди.

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Так, напередодні супермодель Алессандра Амбросіо опублікувала серію фото, зроблених під час літніх канікул в Греції, на яких з'явилася в наймоднішому купальнику цього літа: монокіні з принтом tie-dye.

Крім Амбросіо, трендовий купальник, прикрашений яскравим різнобарвним принтом tie-dye, цього літа вибрали американська модель Софія Річі, зірка серіалу Рівердейл Каміла Мендес і багато інших зоряні модниці. Пропонуємо надихнутися Insta-добіркою літніх знімків знаменитостей, які показують, як носити наймодніший купальник літа 2019.

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Мережу підкорив купальник з незвичайним принтом - фото 343909

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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