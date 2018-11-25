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H&M запустили до Різдва святковий міні-серіал

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Різдвяна рекламна кампанія H&M - фото 1
Різдвяна рекламна кампанія H&M

Шведський бренд одягу та косметики H&M до різдвяних і новорічних свят приготував атмосферний міні-серіал.

Головну роль у ньому зіграла актриса Обрі Плаза, відома завдяки зйомкам у серіалі "Парки і зони відпочинку".

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У тридцятисекундних серіях розповідаються історії, які відбуваються під Різдво у маленькому засніженому готелі Mauritz. Постояльці готелю танцюють, веселяться та збираються на вечірку.

Також бренд випустив рекламну кампанію своєї новорічної колекції:

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H&M запустили до Різдва святковий міні-серіал - фото 291172

H&M запустили до Різдва святковий міні-серіал - фото 291173

H&M запустили до Різдва святковий міні-серіал - фото 291174

H&M запустили до Різдва святковий міні-серіал - фото 291175

H&M запустили до Різдва святковий міні-серіал - фото 291176

H&M запустили до Різдва святковий міні-серіал - фото 291177

H&M запустили до Різдва святковий міні-серіал - фото 291178

H&M запустили до Різдва святковий міні-серіал - фото 291179

H&M запустили до Різдва святковий міні-серіал - фото 291180

H&M запустили до Різдва святковий міні-серіал - фото 291181

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H&M запустили до Різдва святковий міні-серіал - фото 291183

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Джерело: buro247
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