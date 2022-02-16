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Гонщики Ле-Мана побудували розкішний суперкар на шасі Ferrari F12tdf
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На автодромі Яс Марина в Абу-Дабі відбулася їздова презентація суперкара Veloqx Fangio. Його побудувала гоночна команда Veloqx на шасі Ferrari F12tdf.
Цей автомобіль уже потрапляв у поле зору навесні 2021 року, але тоді журналісти припустили, що він називатиметься F125tde (Tour de España). Про це пише видання Motor.
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Британська команда Veloqx відома як переможець марафону "12 годин Себрінга" та срібний призер "24 годин Ле-Мана". Але їх новий проєкт виходить далеко за межі автоспорту. За наявними даними, дводверка Fangio буде випущена обмеженою серією, проте ані вартість, ані технічні характеристики поки що не оголошені. Імовірно, машина використовує шасі Ferrari F12tdf, а її дванадцятициліндровий двигун не тільки розвиває близько 800 кінських сил, але ще й працює на біопаливі.
Візуально Fangio виділяється панорамним склінням кабіни в стилі Koenigsegg, двосекційним антикрилом і масивним дифузором. Усе це результат трьох років CFD-моделювання. Кожен вигин кузова був ретельно прорахований на комп'ютері, а значить, потоки повітря ніде не "застрягають" і не викликають непотрібних завихрень. Крім того, автомобіль генерує більше притискної сили. Також відомо, що демонстраційний екземпляр суперкара оснащений гоночними гальмами та сліками, як у машин класу LMP2.
Звичайний Ferrari F12tdf задовольнявся атмосферним V12 6.3 потужністю 780 кінських сил і 705 Нм крутного моменту. Він міг розганятися до "сотні" за 2,9 секунди та розвивати 340 кілометрів на годину. Але з такою агресивною зовнішністю Veloqx Fangio просто повинен бути потужнішим навіть за лімітовану Daytona SP3, в активі якої 840 сил.
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