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BMW представила концепт електромотоцикла в стилі ретро
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Німецька компанія BMW показала концепт свого першого електричного мотоцикла Motorrad Vision DC Roadster. У електробайку дизайнери постаралися зберегти риси класичної моделі R32 1923 року.
У минулому році легендарний виробник мотоциклів Harley-Davidson анонсував свій перший електричний байк. У компанії заявили, що мотоцикл може проїхати до 225 км на одному заряді. А днями свій перший концепт повністю електричного мотоцикла показала компанія BMW. Як повідомляється, модель виконана у стилі класичного мотоцикла BMW R32 1923 року випуску.
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Про знаменитий двигун BMW з горизонтально-оппозитним розташуванням циліндрів повинна нагадати система охолодження, яка встановлена на новому електробайку. Сам електромотор помістили під акумуляторами. Крім цього, дизайнери встановили спеціальні обтічні елементи на мотоцикл, які не тільки покращують його аеродинаміку, але і приховують батареї і, знову-таки, нагадують спортивне минуле BMW.
Мотоцикл зроблений в основному з алюмінію і вуглецевого волокна, що має зробити його легшим і поліпшити продуктивність. Технічні характеристики і дата виходу мотоцикла на ринок поки невідомі.
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