BMW представила концепт електромотоцикла в стилі ретро

Німецька компанія BMW показала концепт свого першого електричного мотоцикла Motorrad Vision DC Roadster. У електробайку дизайнери постаралися зберегти риси класичної моделі R32 1923 року.

У минулому році легендарний виробник мотоциклів Harley-Davidson анонсував свій перший електричний байк. У компанії заявили, що мотоцикл може проїхати до 225 км на одному заряді. А днями свій перший концепт повністю електричного мотоцикла показала компанія BMW. Як повідомляється, модель виконана у стилі класичного мотоцикла BMW R32 1923 року випуску.

І ще: MINI представила перший серійний електрокар

Електромотоцикл Motorrad Vision DC Roadster

Про знаменитий двигун BMW з горизонтально-оппозитним розташуванням циліндрів повинна нагадати система охолодження, яка встановлена ​​на новому електробайку. Сам електромотор помістили під акумуляторами. Крім цього, дизайнери встановили спеціальні обтічні елементи на мотоцикл, які не тільки покращують його аеродинаміку, але і приховують батареї і, знову-таки, нагадують спортивне минуле BMW.

Мотоцикл зроблений в основному з алюмінію і вуглецевого волокна, що має зробити його легшим і поліпшити продуктивність. Технічні характеристики і дата виходу мотоцикла на ринок поки невідомі.

ЕлектробайкMotorrad Vision DC Roadster

Електромотоцикл Motorrad Vision DC Roadster

Читайте також: Електричний позашляховик для найекстремальнішої гоночної серії