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BMW представила концепт електромотоцикла в стилі ретро

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Motorrad Vision DC Roadster - фото 1
Motorrad Vision DC Roadster / motorcyclistonline

Німецька компанія BMW показала концепт свого першого електричного мотоцикла Motorrad Vision DC Roadster. У електробайку дизайнери постаралися зберегти риси класичної моделі R32 1923 року.

У минулому році легендарний виробник мотоциклів Harley-Davidson анонсував свій перший електричний байк. У компанії заявили, що мотоцикл може проїхати до 225 км на одному заряді. А днями свій перший концепт повністю електричного мотоцикла показала компанія BMW. Як повідомляється, модель виконана у стилі класичного мотоцикла BMW R32 1923 року випуску.

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Електромотоцикл Motorrad Vision DC Roadster - фото 340299
Електромотоцикл Motorrad Vision DC Roadster

Про знаменитий двигун BMW з горизонтально-оппозитним розташуванням циліндрів повинна нагадати система охолодження, яка встановлена ​​на новому електробайку. Сам електромотор помістили під акумуляторами. Крім цього, дизайнери встановили спеціальні обтічні елементи на мотоцикл, які не тільки покращують його аеродинаміку, але і приховують батареї і, знову-таки, нагадують спортивне минуле BMW.

Мотоцикл зроблений в основному з алюмінію і вуглецевого волокна, що має зробити його легшим і поліпшити продуктивність. Технічні характеристики і дата виходу мотоцикла на ринок поки невідомі.

ЕлектробайкMotorrad Vision DC Roadster - фото 340300
ЕлектробайкMotorrad Vision DC Roadster
Електромотоцикл Motorrad Vision DC Roadster - фото 340301
Електромотоцикл Motorrad Vision DC Roadster

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Джерело: motorcyclistonline
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