Найменший і яскравий бус Volkswagen виставлять на торги

30 серпня на аукціоні RMSothebys продадуть мініатюрний автобус Volkswagen Microbus. Правда, це не оригінальний німецький мікробус, а його перероблена якимось автолюбителем укорочена версія з елементами від інших моделей.

Виставлений на аукціон VW Microbus був зроблений в 1963 році. Приблизно в середині 1980-х років його сильно переробили. Перш за все, його зробили коротшим, ніж стандартний Microbus. Через це його стали називати "Shorty".

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Найменший бус Volkswagen

VW Microbus "Shorty" отримав деякі елементи від Corvette і навіть вбудований в дах спойлер від Pontiac Trans Am. Хромовані акценти, мабуть, раніше виглядали краще. Також бус отримав колісні диски Cragar SS з шинами Goodyear. У 1963 році таких точно не було.

Салон виконаний в червоному кольорі, як і кузов. При цьому в оббивці салону використаний велюр від Cadillac. Загалом складається враження, що це якась мініатюрна пожежна машина.

Під капотом розташовується чотирициліндровий двигун від Volkswagen, який був зроблений в 1972 році. Він працює в парі з чотириступінчастою механічною коробкою передач.

Салон VW Microbus

Стартова ціна Microbus "Shorty" на аукціоні складе 15 тисяч доларів. Це аж ніяк не маленька сума. За такі гроші можна купити, наприклад, нову Jetta. Чи знайдеться покупець на перероблений і укорочений Volkswagen Microbus – покаже час.

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