Найлегендарніша модель Volkswagen стане електромобілем

Легендарний Volkswagen Жук, який офіційно відомий як Volkswagen Beetle, повернеться до життя. Модель припинили випускати минулого року, але в майбутньому її відродять у вигляді електромобіля.

На те, що популярний автомобіль переродиться в електрокар вказує поява товарного знака "e-Beetle", який компанія з Вольфсбурга оформила у Відомстві Європейського союзу з інтелектуальної власності.

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Швидше за все, електричний Жук буде побудований на модульному шасі МЕВ – як і безліч інших сучасних електромобілів німецького концерну. Зокрема, саме ця платформа лежить в основі електричного хетчбека Volkswagen ID.3 і кросовера Skoda Enyaq.

Цікаво, що використання цієї платформи дозволить електричному Жуку повернуться до витоків: як і його предок Volkswagen Kafer, який випускався з 1938 по 2003 рік, новий електрокар буде задньопривідною моделлю, у якій мотор буде розташовний ззаду. Про характеристики електричного Жука поки нічого невідомо. Можна припустити, що для моделі запропонують запас ходу в діапазоні 300-500 км.

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