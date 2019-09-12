Чотири найрозумніших і найбільш розсудливих жінок за знаком Зодіаку

Кожен знак Зодіаку унікальний по-своєму. Однак, жінки саме цих знаків відрізняються дечим особливим!

Водолій

У Водоліїв неперевершений розум, вони можуть прораховувати свої кроки наперед, ніби грають партію в шахи. Водолії можуть і вміють управляти людьми, і займатися кількома справами одночасно. Інтелект у жінок-Водоліїв розвинений з самого народження. Але, на жаль, це зовсім не означає, що удача переслідує цей знак Зодіаку все життя. Щоб зрозуміти своє призначення, яке даровано Водоліям долею, має пройти достатня кількість часу.

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Терези

У Терезів логічне мислення і холодний розум. Вони реалістичні, розважливі і кмітливі. Терези рідко помиляються, все тому, що перш ніж прийняти рішення, вони прораховують всілякі кроки і варіанти. Жінки, народжені під цим знаком Зодіаку, однозначно мають високий рівень інтелекту.

Як розпізнати розумну жінку

Козеріг

Козеріг, як ніякий інший знак, найбільш приземлений. Він не витає в хмарах, і не мріє про якісь повітряні замки. Жінки-Козероги розважливі, вони завжди стоять на боці практичних інтересів. У них здоровий глузд, і вони завжди знають, чого хочуть.

Телець

Розсудливий знак, мудрий, прекрасно відрізняє ілюзії від реальності. Жінка-Телець може стати хорошим психологом, адже вона здатна дуже довго вислуховувати людину, і давати хороші поради. Приземленість і практичність допомагають приймати Тельцям правильні рішення.

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