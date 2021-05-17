Найкумедніші стрижки, які ніхто б не захотів повторити (фото)

Похід у перукарню часто дозволяє розпочати новий етап у житті, і він не завжди стартує з крутого образу. Інколи все йде не за планом, і саме такі епічні стрижки можна побачити у цій добірці!

На платформі Reddit з'явився тег під назвою Justf*ckmyshitup, де діляться найкумеднішими та найгіршими стрижками, які просто можна уявити. Дивні чубчики, любов до симетрії та просто політ фантазії перукарів – ці кадри точно переконають, що у вас ще хороший день.

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Хоч спершу можуть виникнути суперечливі емоції, адже деякі люди на фото мають цілком задоволений вираз обличчя, однак варто зрозуміти, що кожен хоча б раз стикався з жахливою стрижкою.

"Професор з мого університету підкреслив лисину цікавою стрижкою"

I_Ran_Over_Oprah

"Я підстригся у Китаї: на першому фото мої побажання, а на другому - реальність"

krockthewilly

"Невелика данина професійному футбольному братству за послідовні "перемоги" упродовж багатьох років. Тут мої найулюбленіші"

TigerBubbles

"Старе фото з альбому Дональда Трампа-молодшого"

spaghettios32

"Біржовий брокер спереду, інфлюенсер ззаду"

burning-daisies

"Коли просиш зробити смугу, але перукар робить справжнє шосе"

instilledbee

"Що у них на думці в цей момент?"

MaxieGreen

"П'явка?"

balderslv

"Мишачий хвостик"

britknee1887

"Він схожий на негідника з фільмів Disney"

Fridge_1_Remasterd

"Просто ділюсь улюбленим"

Leo_Remos

"Це просто лють"

RobbKyro

"Неймовірно"

MonkeyOnYourMomsBack

"Чому б і ні?"

thatmichaelguy

"Просто не роби це!"

Alreaddy_reddit

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