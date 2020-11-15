Найкрутіший аксесуар: представлено перші у світі MagSafe-навушники для iPhone

Бездротові навушники не тільки часто випадають з вушних раковин і губляться, але і вимагають окремого футляра для зберігання. Оригінальне рішення запропонував стартап Snapods, який поставив гарнітуру зі зручним магнітним чохлом, який можна прикріпити до смартфона.

Головна особливість Snapods криється у футлярі з підтримкою магнітного кріплення MagSafe, що з'явився у нових iPhone 12 серії. Він дозволяє закріпити пристрій на тильній стороні смартфона, що забезпечить не тільки зручність, але й легкий доступ до навушників. Виробник заявляє, що кріплення міцне і надійне, а для зняття кейса знадобиться докласти певних зусиль, зсунувши його в сторону.

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Навушники оснащені 13-міліметровими драйверами з великим діапазоном високих і низьких частот, а також хорошою чутливістю. За словами творців, це дозволяє відчути різницю між жанрами та музичними напрямками. В гарнітурі також реалізована система шумозаглушення Qualcomm cVc 8.0, здатна фільтрувати до 30 децибелів навколишнього шуму, щоб забезпечить чітку якість зв'язку навіть в умовах вулиці.

Snapods побудовані на флагманському чипсеті Qualcomm QCC3040 і підтримують Bluetooth 5.2. Завдяки вдосконаленій технології TrueWireless Mirroring є можливість плавно перемикатися між двома навушниками, що знижує енергоспоживання до 50%. Разом з чохлом Snapods можуть пропрацювати 40 годин або 5 годин автономно без додаткової зарядки.

Snapods використовують кодеки AAC і aptX і можуть працювати як з пристроями Apple, так і з більшістю гаджетів на базі Android. Важливо, що для пристроїв, у яких немає всередині магнітів, як в iPhone 12 серії, виробник передбачив спеціальне магнітне кріплення. Його можна розмістити на корпусі смартфона або захисному чохлі.

Наразі йде збір коштів на Kickstarter. Мінімальна ціна Snapods становить $ 69. Перші поставки почнуться у лютому 2021 року.

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