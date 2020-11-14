Експерти DxOMark протестували камери iPhone 12 Pro: смартфон – не лідер рейтингу

Оцінивши екран нового iPhone 12 Pro, експерти видання DxOMark взялися за його камеру. Тестування проводилося з урахуванням уже нової системи оцінок, в якій окремо від фото і відео оцінюються можливості зйомки з різним масштабуванням. Дізнайтеся, скільки балів отримав iPhone 12 Pro.

Експерти зробили безліч тестових фото та відео на новий iPhone 12 Pro. Дізнайтеся, що з того всього вийшло.

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Протестувавши камеру iPhone 12 Pro у різних умовах, фахівці DxOMark відзначили:

Стабільно точне автофокусування в більшості умов

Максимально точну експозицію для фото і відео

Хорошу передачу кольору при зйомці в приміщенні

Хорошу передачу дрібних деталей при яскравому освітленні і в приміщенні

Хорошу передачу кольору шкіри в відео

Досить ефективну стабілізацію відео

Зауважень стосовно зйомки також набралося чимало:

Обмежений динамічний діапазон на фотографіях, через що з'являються засвітки і провали у тінях

Часто кольору йдуть в синьо-зелені відтінки при зйомці поза приміщенням

Помітні шуми на фото, особливо при зйомці в приміщенні або в умовах недостатнього освітлення

Артефакти зображення, включаючи квантування кольору, двоїння об'єктів та інші

Незначне перекручування відтінку кольору на відео

Втрата дрібних деталей при зйомці у приміщенні та при слабкому освітленні

Кольорове квантування та відблиски на відео

"І хоча iPhone 12 Pro – не топова модель у лінійці смартфонів Apple 2020 року, він все ж потрапляє у верхні ешелони нашого рейтингу й сьогодні є найкращим iPhone у нашій базі даних. Він робить стабільні за всіма параметрами фотографії і в багатьох областях трохи кращий, ніж минулорічний флагман 11 Pro Max. Нова модель виділяється відеозйомкою, яка завдяки технології HLG Dolby Vision пропонує ширший динамічний діапазон, ніж у багатьох конкуруючих телефонів. Якщо зйомка з зумом важлива для вас, iPhone 12 Pro – не найкращий вибір", – підсумували експерти.

За підсумками всіх тестів iPhone 12 Pro отримав середню оцінку 128 балів, що поставило його на четверте місце у загальному рейтингу після HUAWEI Mate 40 Pro (136), Xiaomi Mi10 Ultra (133) і HUAWEI P40 Pro (132).

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