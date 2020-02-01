Найкрутіші серіали від Apple TV+, які вийдуть у 2020

Компанія Apple вирішила не залишатись осторонь такої прибуткової справи, як кіно та серіали, тож нещодавно запустила власну стрімінгову платформу Apple TV+. Розповідаємо, які круті серіали мають вийти на ній вже у 2020 році.

Захищаючи Джейкоба

Оригінальна назва мовою серіалу: Defending Jacob

Жанр: детектив

Країна: США

Режисер: Мортен Тильдум

У головних ролях: Кріс Еванс, Мішель Докері, Хайден Мартелл, Черрі Джонс, Пабло Шрайбер

Кількість серій: 8

Тривалість: 60 хв.

Коли: з 24 квітня 2020

Мінісеріал базується на однойменному бестелері Вільяма Ландау і розповідає про помічника прокурора Енді Барбер, якому доводиться боротись за правосуддя над власним сином. Річ у тому, що саме юнак Джейкоб Барбер опинився одним із ключових підозрюваних в кривавому убивстві 14-річного хлопчика.

Захищаючи Джейкоба, кадр з фільму

Apple TV+ Press

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Історія Лізі

Оригінальна назва мовою серіалу: Lisey's Story

Жанр: жахи, трилер, драма

Країна: США

Режисер: Пабло Ларраїн

У головних ролях: Джуліанна Мур, Клайв Оуен, Джоан Аллен, Дейн ДеХаан, Сон Кан

Кількість серій: 8

Тривалість: 60 хв.

Коли: 2020

Серіал базується на однойменному романі Кінга та розповідає про Лізі Лендон. Жінка нещодавно поховала свого чоловіка Скотта, який був популярним письменником-фантастом. Тепер щодня вона перебирає всі його рукописи та не може змиритись з втратою дорогої людини. Виявилось, що у Скотта було чимало таємниць, з якими їй доведеться стикнутись.

Історія Лізі, актори:

Closer Weekly

Неймовірні історії

Оригінальна назва мовою серіалу: Amazing Stories

Жанр: фантастика, пригоди, драма

Країна: США

Режисер: Марк Майлод

У головних ролях: Керрі Біше, Едвард Бернс, Остін Стовелл

Кількість серій: 10

Тривалість: - хв.

Коли: 6 березня 2020

Старий-добрий серіал "Неймовірні історії" від Стівена Спілберга повертаються у новому вигляді. Як розповідають творці, глядачі очікує оновлення оригінальної антології з дивовижним світом.

Неймовірні історії від Спілберга отримають нове життя

Vox

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