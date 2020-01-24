Біллі Айліш показала кліп на everything i wanted, і це хіт

Популярна співачка Біллі Айліш вразила прихильників похмурим кліпом на трек "everything i wanted", який за лічені години підкорив мережу. Що ж скоїла Біллі у новому відео - дивіться на Радіо МАКСИМУМ!

Неймовірно популярна юна виконавиця Біллі Айліш потішила фанатів свіжою відеороботою на пісню "everything i wanted", яка вже зібрала понад 5 мільйонів переглядів. Сама композиція доволі емоційна, адже зірка створила її після жахливого сну, у якому стрибнула з моста, і майже всім було байдуже. Тож не дивно, що ролик підтримав цю доволі похмуру тему.

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Свіжий кліп, який знову ж таки спродюсувала сама Біллі, показує, як вона з братом їде машиною і врешті просто йде під воду.

"Фіннеас – мій брат і найкращий друг. Обставини неважливі, ми завжди будемо один в одного і завжди будемо поряд, щоб підтримати один одного", – йдеться на початку відео.

Billie Eilish – everything i wanted, дивитись кліп онлайн:

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