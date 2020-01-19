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Найкращі новинки поп музики січня: ТОП 20 крутих пісень

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Слухати музику онлайн

Нова музика січня 2020 вже активно підкорює не лише світові чарти, а й серця шанувальників! Слухай онлайн плейлист хітів та нових пісень за перший місяць року від Радіо МАКСИМУМ, який точно покращить настрій.

Січень став доволі продуктивним для багатьох музикантів та гуртів, тому зібрали найкрутіші новини світу поп-музики, які вже лунають звідусіль та встигли припасти до душі. Вмикай нові пісні зими та насолоджуйся поки безсніжною порою року разом з Радіо МАКСИМУМ.

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Перший місяць року потішив свіжими кліпами та треками від таких виконавців, як Селена Гомез, Камілла Кабелло, Sia і навіть Емінем залив свіжий альбом. Вони точно зроблять твій настрій кращим, особливо, якщо тобі бракує святкової атмосфери!

Плейлист популярної музики грудня, слухати онлайн:

Також плейлист популярної музики можна послухати за цим посиланням.

Список треків:

  • James Blunt - Monsters [Official Video]
  • The Script - Run Through Walls (Official Video)
  • Kodaline - Wherever You Are (Official Lyric Video)
  • Robin Schulz feat. Alida – In Your Eyes (Official Music Video)
  • Ekali & Illenium - Hard To Say Goodbye (feat. Chloe Angelides) [Official Music Video]
  • John Legend - Conversations in the Dark (Official Audio)
  • Hayley Kiyoko - She [Official Video]
  • Selena Gomez - Rare (Official Music Video)
  • Jonas Brothers - What A Man Gotta Do (Official Video)
  • Camila Cabello - My Oh My (Lyric Video) ft. DaBaby
  • Sia - Original (from the Dolittle soundtrack)
  • flora cash - You Love Me (Lyric Video)
  • Future - Life Is Good (Official Music Video) ft. Drake
  • Static & Ben El, Pitbull - Further Up (Na, Na, Na, Na, Na) (Official Video)
  • KALEO - I Want More [OFFICIAL AUDIO]
  • Oh Wonder - Happy (Official Video)
  • Halsey - You should be sad
  • Alicia Keys - Underdog (Official Video)
  • Harry Styles - Adore You (Official Video)
  • Eminem - Darkness (Official Video)

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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