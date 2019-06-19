Найкрасивіші заходи сонця з усього світу: атмосферні фото

Талановита журналістка та фотограф мандрує світом, фіксуючи на камеру найзахопливіші заходи та сходи сонця. Це варто побачити на власні очі!

Знайомтесь, Аніта Дем'яновіч (Anita Demianowicz) – польська журналістка, фотограф та мандрівниця, яка не лише із захватом ставиться до світанків та сутінків, а й знімає їх майже щодня. Тому не дивно, що жінку на її профілі в соцмережі Instagram чимало користувачів називають "королевою сходу та заходу сонця". До слова, в Аніти понад 13 тисяч підписників, які стежать за її мандрами.

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"Я хотіла би поділитися з вами деякими із найкрасивіших заходів та сходів, які я бачила у своєму житті. Фотографії з усього світу: Італія, Ісландія, Тенеріфе, Гватемала, Сальвадор, Нікарагуа, Панама, Коста-Ріка, а також з моєї рідної країни – з Польщі", – відзначає Аніта. Зацініть:

Джерело всіх фото: instagram.com/banita_travel

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