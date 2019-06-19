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Найкрасивіші заходи сонця з усього світу: атмосферні фото

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Світанки і заходи сонця, які варто побачити - фото 1
Світанки і заходи сонця, які варто побачити / instagram.com/banita_travel

Талановита журналістка та фотограф мандрує світом, фіксуючи на камеру найзахопливіші заходи та сходи сонця. Це варто побачити на власні очі!

Знайомтесь, Аніта Дем'яновіч (Anita Demianowicz) – польська журналістка, фотограф та мандрівниця, яка не лише із захватом ставиться до світанків та сутінків, а й знімає їх майже щодня. Тому не дивно, що жінку на її профілі в соцмережі Instagram чимало користувачів називають "королевою сходу та заходу сонця". До слова, в Аніти понад 13 тисяч підписників, які стежать за її мандрами.

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"Я хотіла би поділитися з вами деякими із найкрасивіших заходів та сходів, які я бачила у своєму житті. Фотографії з усього світу: Італія, Ісландія, Тенеріфе, Гватемала, Сальвадор, Нікарагуа, Панама, Коста-Ріка, а також з моєї рідної країни з Польщі", – відзначає Аніта. Зацініть:

Найкрасивіші заходи сонця з усього світу: атмосферні фото - фото 335416

Найкрасивіші заходи сонця з усього світу: атмосферні фото - фото 335417

Найкрасивіші заходи сонця з усього світу: атмосферні фото - фото 335418

Найкрасивіші заходи сонця з усього світу: атмосферні фото - фото 335419

Найкрасивіші заходи сонця з усього світу: атмосферні фото - фото 335420

Найкрасивіші заходи сонця з усього світу: атмосферні фото - фото 335421

Найкрасивіші заходи сонця з усього світу: атмосферні фото - фото 335422

Найкрасивіші заходи сонця з усього світу: атмосферні фото - фото 335423

Найкрасивіші заходи сонця з усього світу: атмосферні фото - фото 335424

Найкрасивіші заходи сонця з усього світу: атмосферні фото - фото 335425

Найкрасивіші заходи сонця з усього світу: атмосферні фото - фото 335426

Найкрасивіші заходи сонця з усього світу: атмосферні фото - фото 335427

Найкрасивіші заходи сонця з усього світу: атмосферні фото - фото 335428

Найкрасивіші заходи сонця з усього світу: атмосферні фото - фото 335429

Найкрасивіші заходи сонця з усього світу: атмосферні фото - фото 335430

Найкрасивіші заходи сонця з усього світу: атмосферні фото - фото 335431

Найкрасивіші заходи сонця з усього світу: атмосферні фото - фото 335432

Найкрасивіші заходи сонця з усього світу: атмосферні фото - фото 335433

Найкрасивіші заходи сонця з усього світу: атмосферні фото - фото 335434

Найкрасивіші заходи сонця з усього світу: атмосферні фото - фото 335435

Найкрасивіші заходи сонця з усього світу: атмосферні фото - фото 335436

Найкрасивіші заходи сонця з усього світу: атмосферні фото - фото 335437

Найкрасивіші заходи сонця з усього світу: атмосферні фото - фото 335438

Джерело всіх фото: instagram.com/banita_travel

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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