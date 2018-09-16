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Найкрасивіші студентки Кембриджа роздяглися для календаря: пікантні фото

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Пікантна зйомка для календаря - фото 1
Пікантна зйомка для календаря / dailymail

Найкрасивіші дівчата разом з найкращими спортсменами Кембриджського університету оголилися заради фотозйомки на благодійний календар.

Організатори зйомки запевнили, що практично не ретушували фотографії, так як студенти Кембриджа прекрасно виглядають і без фотокорекції. Оголені молоді люди позували в найзнаменитіших місцях університету: на порозі музею, в бібліотеці і на Математичному мосту.

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Студенти зізналися, що отримали задоволення від роботи, хоча їм доводилося вставати дуже рано, щоб уникнути скупчення випадкових перехожих в публічних місцях. Крім того, вони витримали значні незручності – частина знімків була зроблена ще на початку лютого 2018 року, коли йшов сніг, але ніхто не поскаржився на холод.

Всі гроші з продажу календаря тепер направлять на благодійність. Чотири фонди розподілять дохід між дітьми з бідних країн, жертвами зґвалтувань і людьми з розладом харчової поведінки. Ціна на календар складе 13 доларів.

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Фотозйомка на благодійний календар
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Фотозйомка на благодійний календар
Фотозйомка на благодійний календар - фото 276263
Фотозйомка на благодійний календар
Фотозйомка на благодійний календар - фото 276257
Фотозйомка на благодійний календар
Фотозйомка на благодійний календар - фото 276258
Фотозйомка на благодійний календар
Фотозйомка на благодійний календар - фото 276259
Фотозйомка на благодійний календар
Фотозйомка на благодійний календар - фото 276261
Фотозйомка на благодійний календар
Фотозйомка на благодійний календар - фото 276262
Фотозйомка на благодійний календар

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Джерело: dailymail
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