Найкрасивіші студентки Кембриджа роздяглися для календаря: пікантні фото

Найкрасивіші дівчата разом з найкращими спортсменами Кембриджського університету оголилися заради фотозйомки на благодійний календар.

Організатори зйомки запевнили, що практично не ретушували фотографії, так як студенти Кембриджа прекрасно виглядають і без фотокорекції. Оголені молоді люди позували в найзнаменитіших місцях університету: на порозі музею, в бібліотеці і на Математичному мосту.

Дівчина тижня: Гаряча українська ню-модель Інна Микитась, яка радує мережу пікантними фото (18+)

Студенти зізналися, що отримали задоволення від роботи, хоча їм доводилося вставати дуже рано, щоб уникнути скупчення випадкових перехожих в публічних місцях. Крім того, вони витримали значні незручності – частина знімків була зроблена ще на початку лютого 2018 року, коли йшов сніг, але ніхто не поскаржився на холод.

Всі гроші з продажу календаря тепер направлять на благодійність. Чотири фонди розподілять дохід між дітьми з бідних країн, жертвами зґвалтувань і людьми з розладом харчової поведінки. Ціна на календар складе 13 доларів.

Фотозйомка на благодійний календар

Фотозйомка на благодійний календар

Фотозйомка на благодійний календар

Фотозйомка на благодійний календар

Фотозйомка на благодійний календар

Фотозйомка на благодійний календар

Фотозйомка на благодійний календар

Фотозйомка на благодійний календар

Читайте також: Кеті Перрі вразила спекотним образом