Кеті Перрі вразила спекотним образом

Відома співачка Кеті Перрі заінтригувала фанатів спокусливим костюмом.

Американська поп-зірка Кеті Перрі встигає не лише займатись своєю музичною кар'єрою, а й реалізує себе у сфері моди та доброчинності. До того ж, зірка активно веде акаунт в соцмережі Instagram, де за нею стежать понад 71 млн осіб. Там вона ділиться промо до заходів, а також кадрами зі своїх буднів. Нещодавно красуня опублікувала фото у доволі звабливому образі, заінтригувавши фанів своїм виступом на фестивалі KAABOO у Сан-Дієго.

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