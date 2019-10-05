Найкрасивіші будівлі Азії з висоти пташиного польоту

Вражаюча азійська культура завжди викликала підвищений інтерес і дивувала неймовірними контрастами, які особливо помітні в архітектурі.

Особливо цікаво спостерігати таку незвичайну гру контрастів з висоти пташиного польоту, що і зробив британський авіатор і фотограф, зафіксувавши приголомшливі кадри архітектурних шедеврів суєтних міст Китаю, Японії, Тайваню і Сінгапуру.

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Британський пілот Лі Мамфорд, який провів більшу частину свого дитинства в Гонконзі, настільки був вражений містом і його незвичайною архітектурою, що коли з'явилася можливість здійснювати регулярні польоти вирішив професійно зайнятися фотографією. Згодом він так захопився цією справою, що став створювати колекції знімків, присвячених різним містам Азії.

Постійна пристрасть Лі до створення високоякісних зображень допомогла йому завоювати безліч нагород і бути представленим в ряді журналів. Одну з його робіт відібрали з 14 тисяч знімків, надісланих на конкурс на найкращу тревел-фотографію. Підсумки конкурсу будуть оголошені 24 жовтня 2019 року в режимі відкритого голосування в додатку AGORA.

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