На межі реальності: фото, які змусять затримати погляд

Графічний дизайнер перевертає звичну реальність, змушуючи звичайні фото ставати заплутаним мистецтвом. Це справді варто побачити!

Знайомтесь, Мануель Берріо (Manuel Berrío) – талановитий графічний дизайнер-самоучка, який мешкає та працює у столиці Венесуели місті Каракас. Хлопець зосереджує увагу на цифровому мистецтві та обожнює створювати альтернативну реальність у своїх роботах. До слова, своїми знімками Мануель ділиться в соцмережі Instagram, де у нього майже 13 тисяч підписників. Зацініть!

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Джерело фото: instagram.com/ulbone

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