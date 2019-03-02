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Найкрасивіша plus-size модель показала, як тренується: відео

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Ешлі Грем показала, як тримає себе у формі - фото 1
Ешлі Грем показала, як тримає себе у формі / instagram.com/ashleygraham

Найпопулярніша модель plus-size Ешлі Грем показала, що навіть апетитну фігуру потрібно тримати у формі. Красуня поділилась записом власних тренувань, які повторить не кожен.

31-річна американська модель Ешлі Грем, яка ламає стереотипи про красиве жіноче тіло, не лише активно займається власною кар'єрою, а й веде профіль в соцмережі Instagram. Там дівчина надихає своїми розповідями, ділиться кадрами з життя і світських заходів. Тому не дивно, що за Ешлі стежать понад 8 мільйонів користувачів.

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Недавно Грем показала, що навіть моделі plus-size повинні стежити за своїми формами, та поділилась відео з одного зі своїх тренувань.

"Я не займаюсь, щоб скинути вагу, я не займаюсь тому, що хочу бути худою, я працюю, щоб залишатись здоровою, сильною, міцною та тримати мій розум ясним", – наголосила Ешлі. А ви вже готові до літа?

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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