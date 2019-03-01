60-річна Шерон Стоун здивувала стрункою фігурою

Хочемо показати вам на прикладі незрівнянної Шерон Стоун, як можна прийняти свій вік і виглядати бездоганно.

Шерон не часто тішить публіку своєю появою, останнім часом її рідко можна бачити на світських заходах, а тим паче на червоних доріжках. Актриса веде закритий спосіб життя, але час від часу робить винятки.

І ще: Ось, як треба виглядати у 50: Х'ю Джекман вразив фізичною формою

Нещодавно зірка відвідала благодійний вечір в Беверлі-Хіллз і, як завжди, викликала фурор! The Women's Cancer Research Fund влаштовують щорічно на підтримку жінок, які борються з онкологічними захворюваннями. Багато знаменитостей вважають за велику честь бути присутніми на цьому благодійному заході. Серед гостей гала-вечора була помічена і 60-річна Шерон Стоун.

Як і багато присутніх, актриса вибрала чорне вбрання. Її образ складався з комбінезона з відкритими плечима з широкими брюками і неймовірно стильного леопардового пальто.

Читайте також: Шерон Стоун захопила скромним образом