Фанати розкритикували вульгарний знімок Насті Каменських

Співачка Настя Каменських знову вирішила продемонструвати шанувальникам трішки більше свого тіла. Ось тільки не всім користувачам мережі припав до душі пікантний знімок красуні.

Артистка зробила відверте селфі в гримерці, позуючи в ультракороткій чорної міні-спідниці, поділ якої вона грайливо підняла, щоб показати фоловерам блискучий декор на панчохах у вигляді мультяшних зірок.

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"Не соромся", – коротко підписала кадр Настя.

Примітно, що таку відвертість від зірки фани зовсім не оцінили і розкритикували образ Каменських. Деякі з них припустили, що просто NK вже дуже сильно хоче заміж, тому так часто виставляє всі свої принади на показ.

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