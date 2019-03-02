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MARUV Євробачення 2019 8 березня

Фанати розкритикували вульгарний знімок Насті Каменських

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Фанати розкритикували вульгарний знімок Насті Каменських - фото 1

Співачка Настя Каменських знову вирішила продемонструвати шанувальникам трішки більше свого тіла. Ось тільки не всім користувачам мережі припав до душі пікантний знімок красуні.

Артистка зробила відверте селфі в гримерці, позуючи в ультракороткій чорної міні-спідниці, поділ якої вона грайливо підняла, щоб показати фоловерам блискучий декор на панчохах у вигляді мультяшних зірок.

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"Не соромся", – коротко підписала кадр Настя.

Примітно, що таку відвертість від зірки фани зовсім не оцінили і розкритикували образ Каменських. Деякі з них припустили, що просто NK вже дуже сильно хоче заміж, тому так часто виставляє всі свої принади на показ.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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