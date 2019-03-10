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Найкрасивіша plus-size модель показала відверті фото у білизні (18+)
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Одна із найвідоміших моделей plus-size у світі Ешлі Грем знову опинилась у центрі обговорень через недавню зйомку для власної лінійки білизни. Тут спекотно!
31-річна американська модель Ешлі Грем встигла перевернути світ моди, показавши, що не обов'язково бути худою та сидіти на дієтах, щоб виглядати красиво та спокусливо.
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Тому не дивно, що дівчина частенько з'являється на свісткьих заходах та прикрашає відомі бренди і видання. До того ж, Ешлі веде профіль в соцмережі Instagram, де у неї понад 8 мільйонів прихильників. Там модель публікує майже все, що трапляється з нею, а також ділиться важливими моментами життя та думками.
Нещодавно Ешлі показала кадр з нової зйомки з брендом Addition Elle, спільно з яких створила власну лінійку білизни.
"Я не могла знайти якусь сексуальну спідню білизну, яка б підтримувала. Тому я хотіла зробити це для себе і для всіх вас", – відзначила Грем. Звісно ж, своє творіння дівчина продемонструвала на власному тілі.
Гортайте серію:
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